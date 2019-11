Az amerikai gyorsétteremláncnál ennyire komolyan veszik a munkahelyi viszonyt: kirúgták a vezért

A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc közölte vasárnap, hogy távozott a cégtől Steve Easterbrook elnök-vezérigazgató, miután kiderült, hogy szerelmi viszonyt folytatott egy alkalmazottjával.

A McDonald's közlése szerint Easterbrook ezzel a viszonnyal megsértette a társaság irányelveit. A vezetőváltást bejelentő hírlevél szerint, az igazgatótanács megállapította, hogy a viszony kapcsán Easterbrook

rossz ítélőképességről tett tanúbizonyságot

A viszonyt illetően a McDonald's más részletekkel nem szolgált.

Easterbrook a cég dolgozóihoz intézett emailben elismerte a történteket, levelét a The New York Times és más amerikai médiumok is idézték. "Hibát követtem el. Tekintettel a társaság által vallott értékekre, egyetértek az igazgatótanáccsal, hogy ideje odébb állnom" – írta. Easterbrook helyére az igazgatótanács azonnali hatállyal Chris Kempczinskit, a globális gyorsétteremlánc eddigi egyesült államokbeli elnökét nevezte ki.

(porfolio.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com