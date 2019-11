A magyarok kétharmada fél nyilvánosan kritizálni a kormányt

Harminc évvel a berlini fal leomlása után a közép- és kelet-európai népek a békés forradalmakkal elért eredményeiket, a demokráciát féltik – ez derül ki a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) által hét országban (Németország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Lengyelország) készített közvéleménykutatásból a Süddeutsche Zeitung cikke szerint.

Eszerint Németországban a megkérdezettek 52 százaléka, Magyarországon és Romániában pedig 58 százaléka úgy gondolja, hogy a demokrácia veszélyben van.

Bulgáriában ez az arány 56 százalék, míg a szlovákok a legpesszimistábbak, nálunk 61 százalék aggódik a demokrácia megőrzése miatt.

A felmérés szerint az egykori keleti blokk országai erős fenntartásokkal kezelik a 30 évvel ezelőtti fordulat eredményeinek fenntarthatóságát. Bulgáriában az emberek 74 százaléka gondolja úgy, hogy a jogállamiság veszélyben van. Szlovákiában a megkérdezettek 70, Romániában a 68 százaléka adott hangot ebbéli aggodalmának. Lengyelországban és Magyarországon ez az arány 64, illetve 59 százalék. A lap kiemeli, hogy mindkét ország ellen eljárás folyik a jogállamisági keretek megsértése miatt. A 7-es cikkely élesítéséről bővebben itt olvashat.

Németországban a megkérdezettek 52 százaléka állította, hogy fenyegetve érzi a jogállamiságot.

Götz Frommholz, az Open Society Foundations elemzője a lapnak azt mondta: az eredmények azt mutatják, hogy az érintett országokban

az emberek aggódnak demokrácia eredményeinek jövője miatt.

Hozzátette: a német eredmények még úgy is kifejezetten aggasztóak, hogy a kelet-európai országokban sokkal rosszabb eredmények születtek, hiszen ha egy ilyen stabil országban ennyien aggódnak a demokrácia miatt, az egy nagyon erős jelzés. A számadatok – a választási eredmények ellenére – a nacionalista pártokkal, így a Fidesszel és a lengyel PiS-szel szembeni széles körű bizalmatlanságot mutatnak. A lap szerint az emberek többsége mindkét országban veszélyesnek tartja a kormánypártokkal szembeni nyílt kritika megfogalmazását.

Magyarországon a megkérdezettek 63 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ilyen esetben negatív következményektől tartana. Lengyelországban ugyanerről a megkérdezettek 55 százaléka számolt be. Mint írják: több országban is megingott a választások szabadságába és igazságosságába vetett bizalom. Ez történt például Bulgáriában, ahol 76 százalék nem tartja szabadnak és igazságosnak a választásokat.

Széleskörben fogalmaztak meg kritikát a mainstream médiával kapcsolatban is. Németország kivételével az összes országban bizalmatlanságról számolt be a többség, azonban az is jól látszik, hogy minden országban a kormány által terjesztett információkkal szembeni bizalmatlanság az erőteljesebb. A legrosszabb eredmény Szlovákiában született, ahol az emberek 72 százaléka nem bízik az államhoz köthető csatornákon érkezett információk valódiságában.

A felmérést a brit Yougov Intézet a Soros György filantróp-üzletember által létrehozott alapítvány megbízásából készítette. Hét ország összesen 13 ezer állampolgárával készítettek interjúkat. A felmérésben nem kezelték külön Kelet- és Nyugat-Németországot.

(Kép: MTI/Szigetváry Zsolt)

Forrás: 24.hu