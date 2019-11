Csuklyás tüntetők gyújtogattak.

Újabb nagy, kormányellenes tüntetés volt pénteken a chilei fővárosban: a Plaza Italia téren, illetve annak környékén összegyűlt több tízezres tömeg békés volt. De közben a közelben

– jelentették a helyszínről hírügynökségi tudósítók.

Az AP hírügynökség helyi fotóriportere látta, amint csuklyás tüntetők kirángatják a La Asunción templom padjait az utcára, valamint Jézus-szobrokat és más szentképeket is kidobnak oda.

Watch what happened at 2:21 in @matiasojedam's broadcast: Incendio Universidad Pedro de Valdivia – Vicuña Mackenna (Plaza Italia)https://t.co/icb06mZdEy