Lemondott Evo Morales

Bejelentette vasárnap lemondását Evo Morales bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is felszólította, hogy távozzon az államfői posztról. Morales 2006 óta állt Bolívia élén. Már harmadik újraválasztási kísérlete is vitatott volt, mert az alkotmány értelmében erre nem lett volna lehetősége. Ő volt Bolívia első őslakos államfője.

Evo Morales. Fotó: MTI/AP/Juan Karita

Evo Morales tévébeszédében jelentette be, hogy az ország jóléte érdekében távozik a hatalomból, és elküldi a lemondólevelét a kongresszusnak.

Lemondok elnöki megbízatásomról

– jelentette be élőben sugárzott televíziós beszédében Morales.

A puccs beteljesült

– tette hozzá a mellette ülő Álvaro García Linera alelnök, aki szintén lemondott hivataláról. "Az a leghőbb vágyunk, hogy visszatérjen a társadalmi béke" – húzta alá Morales.

A szocialista Morales volt Latin-Amerika egyik legrégebb óta, 13 éve hatalmon lévő vezetője, és Bolívia első őslakos elnöke. Az országban már három hete igen komoly tüntetések és összecsapások zajlottak, ellenzéki csoportok ugyanis azzal vádolták Moralest, hogy csalással hirdette ki magát győztesnek az október 20-i elnökválasztás után. Ezért pedig a lemondását követelték. Vasárnap azután jelentette be lemondását, hogy az Amerikai Államok Szervezete (OAS) közleményében több szabálytalanságról is írt az elnökválasztáson, majd pedig a hadsereg vezetője is távozásra szólította fel az elnököt.

Pompeo: az amerikai kormány támogatja az új választások megtartását Bolíviában

Az amerikai kormány támogatja az új választások megtartását Bolíviában – hangoztatta vasárnap kiadott közleményében Mike Pompeo, az amerikai diplomácia vezetője.

"A bolíviai nép szabad és tisztességes választásokat érdemel" – fogalmazott az amerikai külügyminiszter, leszögezve, hogy az amerikai kormányzat teljes mértékben támogatja a bolíviai nép akaratát tükröző választásokat. Szerinte ezeknek az is a céljuk, hogy helyreállítsák a választási folyamatba vetett bizalmat.

Pompeo egyúttal sürgette, hogy az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) nyújtson technikai segítséget a választások lebonyolításához, és biztosítsa azt, hogy a választási bizottság valóban független legyen, és összetétele tükrözze a bolíviai társadalom széles rétegeit. A tárcavezető utalt arra is, hogy vasárnap nyilvánosságra hozott jelentésében az AÁSZ több, "zavarba ejtő" szabálytalanságot talált az október 20-án tartott bolíviai választásokon.

Evo Morales bolíviai államfő vasárnap jelentette be, hogy új választási bizottságot alakítva megismétlik az októberi választásokat, majd nem sokkal később – a rendőrség és a katonaság felszólítását követően – azt is bejelentette, hogy lemond az elnöki posztról.

Bolíviában az október 20-án tartott választások óta folyamatosak a tüntetések és a zavargások. A protestálók és az ellenzéki pártok választási csalásokra hivatkoznak. Moralest 2006-ban választották meg Bolívia elnökének. Ő az első őslakos vezetője az országnak, ahol egyébként a lakosság kétharmada szintén őslakos. A The New York Times című amerikai lap értékelése szerint az egykoron széles körben népszerű elnök egyre inkább hajlik az önkényuralmi kormányzásra.

