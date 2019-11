Kiderült Trump és Erdogan közös titka

Nem Törökország az egyetlen állam, amellyel Donald Trump szokatlan, családtagok közötti kapcsolatrendszer révén ápolja az USA diplomáciai kapcsolatait.

Ankarát és Washingtont családi kapcsolatok kötik össze – tárta fel részletes oknyomozó riportban a The New York Times.

A lap információkkal is megerősített tapasztalatai szerint

Donald Trump amerikai elnök Törökország iránt tanúsított rendkívül szívélyes magatartásának hátterében szokatlan, személyes kapcsolatrendszer is meghúzódik: a vők személyes baráti és üzleti kapcsolatai. Ahogyan a lap fogalmaz: a hatalomba beházasodott vők játszanak most kulcsszerepet Ankara és Washington összekapcsolásában.

Egyikük a 41 esztendős Berat Albayrak török pénzügyminiszter, aki Recep Tayyip Erdogan török elnök lányát vette feleségül, és most a többi között az amerikai-török kapcsolatokért is felelős.

Másikuk a 38 éves Jared Kushner, aki Trump nagyobbik lányának a férje, és Trump a megválasztása után a Fehér Ház egyik tanácsadójává is kinevezte. A lap fontos szereplőként említ még egy harmadik befolyásos vőt: a milliárdos török üzletember, Aydin Dogan lányának férjét, Mehmet Ali Yalcindag-t, aki Donald Trump jelenleg fiai által irányított vállalatbirodalmának üzleti partnere.

A három vő olyan erős és naprakész kommunikációs csatornát épített ki Trump és Erdogan között, hogy alig néhány héttel Ankara észak-szíriai offenzívája után a Fehér Ház már bejelentette a török elnök washingtoni vizitjét. Erre szerdán került sor.

A The New York Times szerint e kommunikációs csatornák hatékonyságát és a személyes kapcsolatok erejét mutatja az is, hogy miközben Donald Trumpot erőteljes kétpárti bírálatok érték a kongresszusban a Törökországnak kedvező lépései miatt, a két elnöknek mégis sikerült együtt alakítania az amerikai politikát a világ egyik politikailag bizonytalan térségében.

A lap felidézte Erdogan egyik idei televíziós interjúját, amelyben a török vezető előre megjósolta, hogy egy, a saját veje és Jared Kushner közötti magánbeszélgetés hamarosan "ismét a normális vágányra tereli" az átmenetileg feszült török-amerikai viszonyt. "A hidakat ilyen módon lehet jól felépíteni" – fogalmazott akkor Erdogan. A Times szerint Berat Albayrak "hátsó traktusban folytatott diplomáciának" szokta nevezni ezeket a személyes, családtagok közötti egyeztetéseket.

Nagy valószínűséggel e kapcsolatrendszernek tudható be, hogy az amerikai elnök kétszer is meglepte saját tanácsadóit, mert tudtuk nélkül telefonon megegyezett a török államfővel az Egyesült Államok szíriai csapatkivonásában, teret adva ezzel Ankara észak-szíriai offenzívájának.

A The New York Times emlékeztetett azokra a bírálatokra is, amelyek azért érték Trumpot, mert – a lap megfogalmazásában – "agresszívan nyomult", hogy egy török állami tulajdonú bankot ne büntessenek szankciókkal az Irán-ellenes szankciók megsértéséért. Felfüggesztette az orosz légvédelmi rendszerek vásárlása miatt Ankara elleni hozott szankciókat is.

Felidézte a lap John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó múlt héten, a Morgan Stanley bankház egyik zárt körben tartott rendezvényén mondott beszédét is. Ebben Bolton azt fejtegette, hogy az Egyesült Államok elnöke a politikai döntések meghozatalakor gyakran összemossa a személyes kapcsolatokat az országok közötti kapcsolatokkal. Bolton éppen Ankara orosz fegyvervásárlásait hozta fel konkrét példaként. Ez ügyben Erdogan áprilisban azonnal Washingtonba küldte a vejét, Albayrakot és Yalcindag-t. Mindketten egy Yalcindag szervezte konferencián vettek részt az elegáns – és a Fehér Háztól pár percre fekvő – Trump Hotelben. A rendezvény közben Albayrak átsétált a Fehér Házba, ahol az Ovális Irodában tárgyalt Jared Kushnerrel és Trumppal, sikeresen meggyőzve az amerikai elnököt arról,

hogy ne foganatosítson szankciókat Ankara ellen az orosz fegyvervásárlások miatt.

A The New York Times riporterei Isztambulban is gyűjtöttek információkat az oknyomozó riportjukhoz. Erdogan tanácsadóira hivatkozva azt írták: mind az amerikai elnök, mind a török államfő szereti megkerülni a diplomácia hivatalos csatornáit, részben azért is, mert mindketten gyanakvással viseltetnek a saját kormányzatuk munkatársaival és szervezeteivel szemben. "Az Egyesült Államoknak megvan a maga kialakított rendszere, amelyet mély államnak is hívhatunk, és ez természetesen akadályokat gördít. Ezek az obstrukciók jelentik számunkra az egyik nagy kényelmetlenséget" – idézte Erdogan egyik tavaszi kijelentését az amerikai lap.

A The New York Times hozzátette:

nem Törökország az egyetlen állam, amellyel Donald Trump ilyen szokatlan, informális, családtagok közötti kapcsolatrendszer révén ápolja az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatait. Hasonló a helyzet Washington és Szaúd-Arábia között is. Az amerikai-szaúdi viszony "bonyolításában" szintén kulcsszerepe van Jared Kushnernek. Az elnök veje személyesen áll kapcsolatban Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(MTI)