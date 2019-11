Ha uniós biztos akar lenni Várhelyi, pótvizsgáznia kell

Írásbeli pótkérdéseket kap Várhelyi Olivér, ugyanis az európai parlamenti (EP-) frakciók koordinátorai egyelőre nem tudtak megállapodni a csütörtökön meghallgatott magyar biztosjelölt kinevezésének jóváhagyásáról – jelentette be az EP szóvivője.

Jaume Duch azt közölte a Twitteren, hogy a külügyi szakbizottság jövő hétfő déli határidőt tűzött ki a kérdések megválaszolására.

A szóvivő emellett arról is beszámolt, hogy a francia Thierry Breton és a román Adina Valean megkapta a tárcájukban illetékes testületek jóváhagyását.

Az EP házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete november 21-én áttekinti az értékeléseket és ajánlásokat, majd hivatalosan is lezárja a meghallgatásokat.

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A jelenlegi cél december elseje, bár vannak, akik szerint ez sem tartható, különösen az után, hogy a megválasztott elnök felkérte a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormányfőjét, hogy nevezze meg ő is a jelöltjét, mondván, ez jogi kötelessége a Brexit halasztása miatt, még ha korábban ez ellen is foglalt is állást. Ez eddig nem történt meg, ezért csütörtökön a brüsszeli testület kötelezettségszegési eljárást indított az Egyesült Királysággal szemben.

A teljes biztosi testületről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. Ha minden a tervek szerint halad, akkor erre november 27-én kerül sor.

(Kép: MTI/AP/Francisco Seco)

Forrás: MTI