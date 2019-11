Nem ért véget az árveszély Velencében: ismét teljesen víz alá kerülhetnek a szigetek, továbbra is zárva vannak a boltok

Továbbra is a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben Velencében, ahol vasárnap ismét teljesen víz alá kerülhetnek a szigetek. A rendkívüli kormánybiztosnak kinevezett polgármester elindította a kárfelmérést.

Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, az ellenzéki Északi Liga párt elnöke és Luca Zaia, Veneto régió elnöke a tengervízzel elöntött Velencében 2019. november 15-én. A vízszint ismét emelkedik három nappal azután, hogy a heves esőzések nyomán 187 centiméteres, rekord magasságú tengervíz öntötte el a várost. Az olasz kormány szükségállapotot hirdetett a tengerár miatt Velencében. Fotó: MTI/EPA-ANSA/Andrea Merola

Az utcákon pallókon vagy hosszú szárú gumicsizmában lehetett közlekedni.

A Szent Márk teret újra megnyitották, és újraindult a vízibuszforgalom is, de több megálló továbbra is zárva van.

Továbbra sem látogatható a Szent Márk-bazilika, a dózse palota és a velencei múzeumok, paloták nagy része. A Biennálé területe nem szenvedett jelentős kárt.

A készültséget vasárnapra is meghosszabbították: hajnali három óra körül várják az első tetőzést, majd vasárnap dél körülre 160 centiméteres árvizet jeleznek Velencében, ami azt jelenti, hogy a Szent Márk téren – amely a lagúnák egyik legalacsonyabb pontja – ismét térd fölé fog érni a víz. Ilyen magas vízállásnál ismét lezárják a teret, és leállítják a hajóforgalmat, mivel a vaporettók nem férnek át a hidak alatt.

Turisták gyalogolnak a tengervízzel elöntött Velencében 2019. november 15-én. A vízszint ismét emelkedik három nappal azután, hogy a heves esőzések nyomán 187 centiméteres, rekord magasságú tengervíz öntötte el a várost. Az olasz kormány szükségállapotot hirdetett a tengerár miatt Velencében. MTI/EPA-ANSA/Andrea Merola

Luigi Brugnaro velencei polgármester egymilliárd euróra becsülte az eddigi károkat.

Szolidaritási lánc működik a velenceiek között is, akik megosztják egymással élelmiszer-tartalékaikat, szivattyúikat, és segítenek a város tisztításában is.

Nicola Ligi, a velencei katasztrófavédelem koordinátora az MTI-nek elmondta:

Pierpaolo Campostrini, a Szent Márk-bazilika művészeti felelőse az MTI-nek elmondta, hogy hiába tették vízhatlanná a kriptát még 1990-ben, a beáramló vizet a falak magukba szívták. A sókristályok átitatják a téglákat, a márványt, a mozaikpadlókat és idővel "szétrobbantják" őket: "az ár elvonul, de mély nyomot hagy maga után" – hangoztatta Campostrini.

A kulturális tárca 200 millió eurót ígért a következő két évre.

Ehhez járul még hozzá a forgalomkiesés is.

Az olasz sajtónak nyilatkozó Sergio Costa környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy a talán 2021 tavaszára működőképessé váló Mose-mobil zsiliprendszer önmagában nem lesz elegendő a város megvédésére. A velenceik szerint az is problémát jelent, hogy a várost tartó cölöpök a hosszú nyári szárazságban megrepedeztek, most pedig a megemelkedett vízben szétmállnak.

Angelo Borrelli a katasztrófavédelem vezetője és Luigi Brugnaro közös sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy a polgármestert nevezték ki a katasztrófa sújtotta térségnek nyilvánított város rendkívüli kormánybiztosának.

A vállalatok, az üzletek és a lakosok három hetet kaptak a károk első összegzésére: az intézmények egyenként 20 ezer, a magánszemélyek fejenként 5 ezer eurós gyorssegélyben részesülhetnek. Mintegy hatvan templom került víz alá, épületenként 60 ezer euró kártalanítást kaphatnak. Elhangzott, hogy a venetói katasztrófavédelem 16 ezer önkéntese is részt vesz majd a város tisztításában az ár elvonulása után.

As an Italian citizen I’m horrified by the flooding in Venice. This is end times. Look at these pictures. #ClimateChange #veniceflood #Italy pic.twitter.com/8wmJPREuiz