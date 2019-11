Budapestnél pattog a labda, a Fidesznek még van lehetősége arra, hogy tisztázza magát, és végül bennmaradhasson az Európai Néppártban – nyilatkozta Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője az Azonnali.hu tudósítójának Strasbourgban kedden.

Az EPP frakcióvezetője szerint pártcsaládja kész a párbeszédre a Fidesszel, az pedig ha akarja, még mindig tisztázhatja magát, habár

a CEU ügyében még mindig nem kaptak világos válaszokat.

Hozzátette: ahogy azt Donald Tusk már Zágrábban is leszögezte, a néppárti három bölcs január végéig elkészíti a Fideszről szóló jelentését, ők vizsgálják meg ugyanis részletesebben a párt helyzetét az EPP-n belül.

Már az egész folyamat utolsó hónapjaiban vagyunk, azután pedig döntünk

– fogalmazott.

A Néppárt a múlt héten választotta meg elnökének Donald Tuskot, az Európai Tanács korábbi elnökét és volt lengyel kormányfőt. A zágrábi kongresszuson mondott beszédét Tusk minden néppárti politikusnak címezte, de elég egyértelmű üzenetet hordozott a magyar kormány számára is:

a rend és biztonság nem zárják ki a polgári szabadságjogok, a jogállamiság, a közéleti tisztesség biztosítását, aki pedig ezt képtelen elfogadni, „az de facto kizárja magát a családunkból”.

Az Azonnalinak múlt héten Zágrábban több magas rangú néppárti tisztségviselő is beszélt arról névtelenül, hogy "a Fidesz teljesen elszigetelte magát a pártcsaládban, befolyása a nullával egyenlő, és ha Orbánék el is mentek volna a zágrábi kongresszusra, akkor is legfeljebb a sarokban ücsörögtek volna" – írja a lap.

Forrás: Azonnali.hu, Index

Címlapkép: MTI/Szecsődi Balázs