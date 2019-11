Sajátos fegyvereket vetettek be a késelő ellen. Újabb elképesztő videó a péntek délutáni drámáról.

Az internetre fölkerült újabb videóról azonban egészen filmbe illő részletek derülnek ki:

New footage of yesterday's terror attack on #LondonBridge.

Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL