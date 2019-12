Paris Hiltonnak magyar hasonmása is van

Dénes Nóra (31) nem mindennapi szépsége alapból felhívja az emberek figyelmét, azonban a magyar lány nem csak emiatt vonzza a tekinteteket.

Fotó: Blikk

A meseszép modell 15 éves volt, amikor először közölték vele, hogy pontosan úgy néz ki, mint Paris Hilton (38). Nóra eleinte nem örült, hogy egy híres botrányhős modellel azonosítják, később azonban már szórakoztatónak találta, hogy külföldön is állandóan összekeverik a sztárral.

Hollandiában történt, hogy egy butikban a kasszánál az eladó egy „I love you, Paris Hilton” felkiáltással a kezembe nyomta az általam kiválasztott összes ruhát és nem engedett fizetni – mesélte a Blikknek Nóra.

A jelenleg fodrászként és sminkesként dolgozó édesanya régebben rá is játszott a hasonlóságra Szépség Stúdióját is e köré építette, fotós férjével pedig gyakran utánozzák is a híres örökösnő képeit. Így sokszor hívják partikra is feldobni a hangulatot.

