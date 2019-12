Kiderült, hogy mivel sminkeli magát Donald Trump

Egy svájci sminkmárkára bízza a bőrét az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök megjelenése jó ideje találgatásokra adott okot, az arcának a színe olyannyira téma volt, hogy még a Fehér Háznak is foglalkoznia kellett vele: egész pontosan kitartóan tagadták, hogy

Donald Trump arcbőrének narancsos csillogása valamiféle külső beavatkozás eredménye lenne. Jó gének

– ez volt a magyarázat.

Ennek most ellentmond az a Washington Postban megjelent cikk, amely az elnök két, illegális bevándorlóként a Bedminster golfklubban dolgozó házvezetőnőjének a történetét mutatja be. Sandra Diaz és Victorina Morales elsősorban azért szólalt meg, hogy rávilágítson az elnök képmutatására, aki egyrészt elítélően beszél az illegális bevándorlókról, másrészt viszont nagyon is igénybe veszi a munkájukat a saját ingatlanjaiban.

A cikkből azonban az is kiderül, hogy

Trump hálószobájában mindig lennie kellett két teli és egy félig teli doboz Tic Tacnak, illetve a Bronx Colors nevű svájci sminkmárka Narancs BHC06 árnyalatú korrektorának.

A cikk szerint Trump nagyon nagyvonalúan használta a terméket, még úgy is, hogy a házvezetőknek újra meg újra új ingeket kellett beszerezniük, mert a korrektor összefogta az elnök ingeinek a gallérját.

Cikk- és címlapkép: AFP

(washingtonpost.com, hvg.hu)