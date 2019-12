Hatan meghaltak egy lövöldözésben

Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek.

A lövöldözés Jersey City temetőjében kezdődött, ahol a rendőrök gyanúsnak találtak két férfit és igazoltatták őket. A férfiak fegyvert rántottak, az egyik rendőrt agyonlőtték, a másikat megsebesítették, majd elmenekültek. Később egy boltban barikádozták el magukat.

A környéket, ahol több iskola is található, átmenetileg lezárták.

Six dead.

Another mass shooting in America.

Another day Republicans in Washington do NOTHING.

Prayers up for Jersey City.pic.twitter.com/xsl6GsjVDB