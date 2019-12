Pénteken a thaiföldi választási bizottság hivatalosan is felkérte az alkotmánybíróságot, hogy oszlassa fel az Új Jövő Pártját.

Ezrek vonultak szombaton Bangkok utcáira a 2014. évi államcsíny után tartott legnagyobb tüntetésen, miután a hatóságok néhány napja kezdeményezték egy ellenzéki párt betiltását.

A megmozdulást Thanathorn Csungrungruangkit ellenzéki vezető szervezte, akinek a pártja, az Új Jövő Pártja a márciusi parlamenti választásokon a harmadik helyen végzett, és a 41 éves milliárdos lett Prajuth Csan-Ocsa miniszterelnök legfőbb kihívója.

A megmozdulás a Bangkokot az elmúlt két évtizedben időnként megrázó tüntetési hullámokra emlékeztetett, de ezúttal nem volt erős rendőri készültség, mint 2014-ben, amikor Prajuth az utcai erőszak lezárására hivatkozva megragadta a hatalmat.

– mondta Thanathorn a főváros bevásárló és üzleti negyedében összegyűlt,

Éljen a demokrácia, vesszen a diktatúra jelszavakat skandáló lelkes tömeg előtt.

– mondta az ellenzéki vezető.

Pénteken a thaiföldi választási bizottság hivatalosan is felkérte az alkotmánybíróságot, hogy oszlassa fel az Új Jövő Pártját. A pártot ugyanis azzal vádolják, hogy jogszerűtlenül fogadott el több millió dollár kölcsönt az elnökétől, Thanathorn Csungrungruangkittól. Novemberben az alkotmánybíróság elmarasztalta Thanathornt amiatt, hogy részvényes volt egy médiavállalatban abban az időpontban, amikor jelöltként bejegyeztette magát a választásokon. A bíróság döntése értelmében az ellenzéki vezető emiatt nem lehetne a parlament tagja.

"Today is just a taste of it," Future Forward leader Thanathorn Juangroongruangkit said to a cheer of about 3,000 people who showed up at today's protest, promising an even larger rally next month. #Thailand #KE #ไม่ถอยไม่ทน #กลัวที่ไหน pic.twitter.com/jxkYbIvzaY