Az árverésen eladásra kínáltak a világsikerű Beatleshez kapcsolódó több emléktárgyat is.

Az előzetesen becsült ár csaknem húszszorosáért, mintegy 140 ezer fontért (55 millió forintért) árverezték el John Lennon egyik híres kerek napszemüvegét a londoni Sotheby's online árverésén.

– mondta Gabriel Heaton, az aukciósház munkatársa.

Előzetesen úgy becsülték, hogy az 1980-ben meggyilkolt Beatles-tag szemüvegét 8000 fontért fogják értékesíteni.

A lighter story: John Lennon's (broken) sunglasses, which sold for a blinding £137,500 ($183,500) at an auction in London today. An investment worth keeping an eye on. pic.twitter.com/rL6YJunpX8