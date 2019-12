Az Európai Parlament szigorítaná a méhek védelmét

A méhek és más beporzók védelmének szigorúbb szabályozását kérte az Európai Parlament szerdán az Európai Bizottságtól.



Fotó: MTI/Varga György

A Strasbourgban elfogadott állásfoglalás célzottabb intézkedéseket kér annak érdekében, hogy meg lehessen állítani a beporzó rovarok számának drasztikus csökkenését.

Az állásfoglalás arra is felszólítja a bizottságot, hogy vezessen be egy közös európai indikátort a növényvédő szerek csökkentésének mérésére. Az indikátor annak a jelzésére szolgálna, hogy mennyire sikeresek a méhek és más beporzók védelmében hozott nemzeti szintű intézkedések. A parlament azt is indítványozta, hogy a növényvédő szerek használatának csökkentése váljon a közös agrárpolitika kardinális elemévé a jövőben.

Az állásfoglalás szerint nem elégségesek azok a javaslatok, amelyeket a bizottság fogalmazott meg a méhek védelmében.

A beporzók elengedhetetlenek a biológiai sokféleség fenntartásához, a mezőgazdaság működéséhez és számos növényfaj reprodukciójához – olvasható az állásfoglalásban.

A képviselők ezért teljes körű és megfelelő forrású cselekvési program kidolgozására kérték a bizottságot.

Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban a gabonafajták 84 százalékának, a vadvirágfajok 78 százalékának létezése nagy részben az állati beporzástól függ. Az unió éves mezőgazdasági termelési értékéből 15 milliárd euró közvetlenül a beporzó rovarokhoz köthető.

(MTI)