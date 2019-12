Mike Pompeo amerikai külügyminiszter helyettese lett Stephen Biegun, a tárca eddig észak-koreai ügyekkel foglalkozó különmegbízottja – jelentette be az amerikai külügyi tárca csütörtökön délután, miután a szenátus megszavazta Biegun jelöltségét.

Az új külügyminiszter-helyettes a kinevezése után is ellátja az észak-koreai különmegbízotti feladatokat. Az 56 éves új kormánytagot 90 szenátor szavazta meg és csak hárman ellenezték a kinevezését. Stephen Biegun 2018-ban csatlakozott az amerikai kormányzati munkához. A Ford óriásvállalat nemzetközi ügyekért felelős alelnöke volt, de korábban, George W. Bush elnöksége idején az elnök nemzetbiztonsági csapatának munkatársaként is dolgozott. Több konzervatív politikus külpolitikai tanácsadójaként is elismerést vívott ki. Bár az amerikai-észak-koreai tárgyalások jelenleg megfeneklettek, elemzők kiemelik Biegun komoly és határozott diplomáciai lépéseit. Az új külügyminiszter-helyettes csütörtökön zárja a Dél-Koreát, Japánt és Kínát érintő körútját.

Biegun elődje, John Sullivan az Egyesült Államok új oroszországi nagykövete lett.

(MTI)