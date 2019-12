Jeff Van Drew, New Jersey-i demokrata párti képviselő, aki az impeachment ellen szavazott szerdán, csatlakozott a Republikánus Párthoz – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Ház Ovális Irodájában, ahol jelen volt a képviselő is.

Van Drew úgy nyilatkozott: "azt hiszem, ez (a párt) jobban megfelel nekem". Hozzáfűzte, hogy már korábban is gondolkozott azon, hogy a republikánus táborban politizáljon.

Jeff Van Drew már napokkal ezelőtt bejelentette, hogy nem ért egyet pártjával az impeachment ügyében és nem is szavazza meg az elnök alkotmányos felelősségre vonását célzó eljárást. Akkor közölte azt is, hogy a voksolás után átlép a Republikánus Pártba. Az Ovális Irodában a republikánus elnök és a demokrata párti politikus a fotósok kereszttüzében kezet fogott egymással, majd Donald Trump közölte, hogy Van Drew képviselő "előnyére válik a pártnak". Kifejtette, hogy nem is érti, hogyan győzhetett a Demokrata Párt színeiben abban a választókörzetben. A 2016-os választásokon ugyanis Van Drew választási körzetében – amely New Jersey állam déli vidékén van – Donald Trump aratott győzelmet. Mike Pence alelnök – aki Kevin McCarthy képviselőházi republikánus frakcióvezetővel együtt jelen volt az Ovális Irodában – megköszönte a demokrata párti képviselőnek, hogy hallgatott – mint fogalmazott – "a józan eszére", majd leszögezte: "a választási körzete legalább annyira hálás lesz ezért, mint mi".

Az amerikai elnök az újságíróknak megismételte szerda éjjeli kijelentését, miszerint nem érzi úgy, hogy alkotmányos felelősségre vonási eljárás alatt állna. "Ez egy kacsa és előre megrendezték. Van egy kis többségük és kényszerítették az embereket" – fogalmazott Trump a képviselőház demokrata párti törvényhozóiról.

