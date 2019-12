A Legio Christi 33 tagja 80 év alatt 175 kiskorút zaklatott szexuálisan. Egy belső vizsgálat lefolytatása után kiderült hogy legalább 60 gyermeket maga a rend egykori alapítója molesztált.

Az Index azt írja, a mexikói alapítású római katolikus szervezet közleménye szerint

legalább 60 gyereket maga a rend alapítója, a 2008-ban meghalt Marcial Maciel Degollado zaklatott.

Azt írják, a többi 32 pedofil pap közül öt másik sincs már életben, nyolcan felhagytak a papi hivatással, egy elhagyta a rendet.

Ugyanakkor 18-an jelenleg is tagok, de négyen csak korlátozásokkal misézhetnek, és semmilyen kapcsolatba nem kerülhetnek kiskorúakkal, 14-en pedig nem gyakorolják a tevékenységüket.

A katolikus szervezet közleményében azt mondta, hogy azért publikálják a zaklatásokkal kapcsolatos vizsgálat eredményeit, mert céljuk, hogy minden taggal közösen számolják fel a pedofíliát, ezzel biztosítva a gyerekek biztonságát.

A mexikói Marcial Maciel Degollado 87 éves korában halt meg az Egyesült Államokban. Egyházi pályafutása jelentős részét köztisztelettől övezve töltötte, és a katolikus egyház egyik legsikeresebb adománygyűjtőjeként tartották számon, aki híveket is szép számban toborzott, és számos fiatalt is megnyert az egyháznak.

A halála előtt egy évtizeddel kiderült, hogy droggal kapcsolatos problémái is voltak, valamint fiatal fiúkat zaklatott az 1940-es évektől kezdve. Fény derült arra is, hogy élete során két nővel is létesített szexuális kapcsolatot, akik közül az egyik kiskorú volt.

Az alapítónak hat gyereke született, a vád szerint többet közülük is molesztált.

XVI. Benedek pápa előbb még bíborosként, a Vatikán hittani kongregációjának vezetőjeként vizsgálatot rendelt el az ügyben, majd miután pápa lett, leváltotta Degolladót, és elrendelte, hogy életet hátralévő részét elvonultan, imádkozással és vezekléssel töltse, és semmilyen nyilvános feladatot ne vállaljon.

Ferenc pápa decemberben közölte, hogy eltörli a legmagasabb szintű titkosítást, amely eddig a kiskorúakkal szemben papok által elkövetett szexuális visszaélések, erőszak és pedopornográfia vatikáni és egyházmegyei jogi dokumentációjára vonatkozott. Korábban több alkalommal is volt szó arról, hogy a Vatikán eltussolja a papok szexuális zaklatásait.

