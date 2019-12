Elhunyt az ismert zeneszerző

A zeneszerző neve leginkább a Jóbarátok elnevezésű sorozattal köthető össze.

72 éves korában hunyt le Allee Willis angol zeneszerző, aki a Jóbarátok főcím dalát is megalkotta.

Willist Los Angelesben érte a hirtelen szívhalál – szívinfarktust kapott otthonában.

A zeneszerző neve leginkább a Jóbarátok elnevezésű sorozattal köthető össze, ugyanis ő írta a sorozat elején felcsendülő I'll Be There for You című dalt. De nevéhez fűződik a Boogie Wonderland című sláger is.

Halálhírét élettársa, Prudence Fenton is megerősítette a közösségi oldalán.

