Fehér tütüben a Hattyúk tava egyes jeleneteit eltáncolva a párizsi operaház előtt tiltakoztak kedd este balerinák Emmanuel Macron elnöknek a kedvezményes nyugdíjukat érintő tervei ellen.

A Párizsi Szimfonikus Zenekar kíséretében a táncosok nézők százai előtt adták elő mintegy 20 perces rögtönzésüket, A kultúra veszélyben van feliratú molinók előtt.

A párizsi balettművészek nyugdíjkedvezményei a 17. századig nyúlnak vissza. Ezek egyike, hogy 42 éves korukban öregségi nyugdíjba vonulhatnak, két évtizeddel korábban, mint egy átlagos dolgozó.

Nyugdíjkedvezményüket veszély fenyegeti, ha bevezetik a nyugdíjrendszer egységesítésre vonatkozó és annak igazságosabbá tételére hivatott reformot, amelynek értelmében a dolgozók 64 éves korukban mehetnek nyugdíjba, és kiegyensúlyozzák a nyugdíjköltségvetést.

– mondta Héloise Jocqueviel balerina.

A beautiful public performance today by the Paris Opera's striking ballet dancers & orchestra.

France's strike vs. austerity is bringing art back into the streets.pic.twitter.com/lRuw6faCRN