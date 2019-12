Öngyilkos lett az író, aki szexuális zaklatással vádolta meg Kevin Spaceyt

A norvég király veje volt Ari Behn.

December 25-én öngyilkos lett Ari Behn, aki korábban azzal vádolta meg a hollywoodi filmsztárt, Kevin Spaceyt, hogy szexuálisan zaklatta. Behn menedzsere, Geir Hakonsund erősítette meg, a 47 éves író öngyilkosságot követett el.

BREAKING: Ari Behn, ex-husband of Norway’s Princess Märtha Louise and Kevin Spacey accuser, dies in apparent suicide https://t.co/AiT1qlEbsQ pic.twitter.com/WTjQ8q3Mea