Két hete az egész zsidó közösséget megrázta a Jersey Cityben elkövetett gyilkos merénylet. Most az ünnepek alkalmából afroamerikaiak és zsidók közös adományosztást szerveztek rászorulóknak.

— mondta Pam Johnson Jersey City erőszak-ellenes mozgalmának vezetője.

Ő volt az egyik fő szervezője annak közösségi programnak, amely keretében közösen osztottak ajándékokat és élelmet a most zajló ünnepek alkalmával több száz hátrányos helyzetű embernek.

2 weeks after deadly shooting, blacks and Jews in Jersey City unite for holiday charity drive https://t.co/JiP8gUtz2F pic.twitter.com/FBDlZubT3x