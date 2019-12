Szükségállapotot rendeltek el a romok eltakarítása és az újjáépítés megkönnyítése érdekében.

Heves tűz pusztított Valparaíso városában Chilében, Gonzalo Blumel belügyminiszter szerdai tájékoztatása szerint legalább 150 épület teljesen vagy részben leégett, a dél-amerikai ország nyugati részén fekvő város több negyedét ki kellett üríteni. A hatóságok gyanúja szerint gyújtogatás történt.

A kikötőváros, amelynek a történelmi házairól, meredek sikátorairól és lépcsőiről ismert óvárosa világörökségi helyszín, bozótosokkal tűzdelt dombon fekszik, és jelenleg nagy a szárazság, ami megkönnyítette a lángok terjedését.

Chile's govt says massive fire in port city of Valparaiso appears to be an act of sabotage pic.twitter.com/Mv6vGTJ2On