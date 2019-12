Lövöldözés volt egy texasi templomban

Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt vasárnap, helyi idő szerint délelőtt egy texasi templomban – jelentette az amerikai Fox televízió.

Fotó: Pixabay

A Forth Worth White Settlement nevű elővárosában elkövetett lövöldözés halálos áldozatainak egyike a feltételezett elkövető – közölte újságírókkal Mike Drivdahl, Forth Worth tűzoltóságának szóvivője, és "nagyon tragikusnak" nevezte a történteket. A szóvivő nem szolgált részletekkel, de azt elmondta, hogy a Krisztus Egyháza templomban a feltételezett tettes istentisztelet idején, úrvacsora közben nyitott tüzet. A sebesültet ápoló kórház szóvivője is sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, hogy mindhárom áldozat férfi. A sebesült egyelőre válságos állapotban van.

A Dallas Morning News című texasi lap információi szerint tart a szemtanúk meghallgatása, és mivel az istentiszteletet élőben közvetítették, a nyomozók alaposan megvizsgálják a felvételt is.

MTI