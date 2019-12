"Teljes mértékben Irán a felelős" az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége elleni támadásért – jelentette ki Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök kedden, néhány órával azután, hogy tüntetők megpróbáltak behatolni a nagykövetség épületébe.

Az elnök úgy fogalmazott: "Irán megölt egy amerikai szerződéses alkalmazottat és sokakat megsebesített. Erre határozottan válaszoltunk és mindig is így fogunk tenni. Most Irán támadást irányít az Egyesült Államok iraki nagykövetsége ellen. Teljes mértékben felelős ezért." Trump ezzel arra utalt, hogy Washington vasárnap légicsapásokat hajtott végre Irakban és Szíriában a Katáib Hezbollah síita milícia öt létesítménye ellen, miután pénteken a Kirkuk melletti támaszponton rakétatámadásban meghalt az amerikai hadsereg egyik szerződéses alkalmazottja. Az Egyesült Államok által "védelmi jellegűnek" minősített légicsapásban 25 milicista vesztette életét. A Katáib Hezbollah Irán támogatását élvezi. Trump a Twitteren közölte azt is: az Egyesült Államok a bagdadi erőszakos tüntetés után elvárja, hogy Irak "erővel biztosítsa a nagykövetség védelmét". Nem sokkal az elnök Twitter-bejegyzése után az amerikai külügyminisztérium közleményben tudatta, hogy az iraki elnök és a miniszterelnök biztosította Mike Pompeo amerikai külügyminisztert, hogy garantálják a nagykövetség amerikai munkatársainak biztonságát.

Pompeo előzőleg telefonon tárgyalt Barham Száleh elnökkel és Ádil Abdel Mahdi ügyvezető kormányfővel, és – a külügyi közlemény szerint – "egyértelműen értésre adta, hogy az Egyesült Államok meg fogja védelmezni" állampolgárait, akik azért vannak Bagdadban, hogy "védelmezzék az önálló és független Irakot".

Mark Esper amerikai védelmi miniszter kedden délután bejelentette: Washington megerősíti a bagdadi amerikai nagykövetség védelmét, s ezért további tengerészgyalogosokat küld Bagdadba. "Meghoztuk a megfelelő intézkedéseket az amerikai állampolgárok, katonák és diplomaták védelmére és az önvédelemhez való jogunk biztosítására" – olvasható a tárcavezető által kiadott közleményben.

Egy amerikai katonai forrás szerint a nagykövetség védelmét biztosító tengerészgyalogosok néhány fővel való megerősítéséről van szó.

(MTI)