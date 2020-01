Légitámadás érhette a bagdadi zöld zónát – írja a Blikk a CNN-re hivatkozva.

Egy neve elhallgatását kérő informátor szerint légicsapást mértek Bagdad zöld zónájára, ahol a parlament, a minisztériumok és a nagykövetségek találhatók, köztük az Amerikai Egyesült Államoké. Hogy pontosan honnan jött a támadás, nem tisztázott, személyi sérülésről nem számoltak be. A CNN további két rakétatámadásról értesült Irak területén.

A Twitterre felkerült egy videó, melyen az látható, hogy a magasban egy mérföldre bagdadi amerikai nagykövetségtől, amerikai helikopterek tartanak a zöld zóna felé.

DISCLOSURE TV BREAKING NEWS- possible Missile fire and explosions being heard one mile from U.S embassy in #Bagdad Video of U.S. helicopters heading towards the direction of the green zone. @Marfoogle pic.twitter.com/RO2SHBZGK1