Leomlott a hétfői erős földrengésben Puerto Rico híres tengeri "sziklaablaka", a Punta Ventana.

Az 5,8-as erősségű földmozgás a karibi sziget déli partjainál pusztított helyi idő szerint hétfő hajnalban, áramkimaradást okozott, az épületekben súlyos károk keletkeztek. Szökőár miatt nem adtak ki riasztást – írta a BBC hírportálja kedden.

A földrengés után a közösségi hálóra feltöltött képeken a megrongált házak mellett látható az is, hogy mi maradt a Punta Ventana nevű turistalátványosságból.

"One of Puerto Rico’s iconic natural wonders – a soaring stone arch along the southern coast known as Punta Ventana or Window Point – collapsed early Monday as a 5.79 earthquake rattled the island."https://t.co/mjkSIRc9h7