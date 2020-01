Eladták Budapest ékességét

A Värde Partners amerikai befektetési cég egyezségre jutott a Covivo francia ingatlantársasággal, hogy eladja a portfóliójába tartozó nyolc európai luxushotelt – írja a Commercial Property oldala.

A lap azt is tudni véli, hogy az értékesített csomagban két budapesti szálloda is van, név szerint a New York-palota és a New York Residence. Azt nem tudni, hogy a hotelek egyenként mennyit érnek, azt azonban igen, hogy a csomag 573 millió euróért cserél gazdát.

A New York-palota és a New York Residence is ötcsillagos szállodák. Előbbi Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút 9–11. szám alatt található, utóbbi az Osvát u. 2.-ben. A két hotel közül a New York-palota a régebbi, azt 1894-ben építették, majd 2001 és 2006 között rekonstrukción esett át. A szálloda földszintjén működik a New York kávéház.

A Covivo nem csak európai luxusszállodákat szerzett meg, már a 120 szobás dublini Hilton is az övék. Csak azért 45,5 millió eurót adtak.

A mostani ügyeletet valamennyire bonyolítja, hogy a magyarországi szállodák is a The Dedica Anthology márkanév alá tartoznak, amit nem biztos, hogy az új tulajdonos szeretne megtartani. Az adás-vétel még idén lezárul a lap forrásai szerint.

Forrás: hvg.hu