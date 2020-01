Videó: lezuhant egy ukrán utasszállító repülőgép

Az repülőgépének műszaki hibája volt.

A félhivatalos hírügynökség Twitter-felületén közölte a hírt, hogy az Ukraine International Airlines repülőgépe nem sokkal a teheráni Khomeini Imám repülőtérről történt felszállás után, műszaki problémák következtében lezuhant, fedélzetén 180 utassal és a gép személyzetével.

Az iráni média közlései szerint a Boeing 737-800-as gép az iráni főváros délnyugati elővárosa, Parand közelében csapódott a földbe.

– mondta az állami televíziónak Pirhuszein Kulivand, az iráni mentőszolgálatok vezetője.

Video of the Ukraine International Airlines 737-800 plane that just went down near Tehran...

This thing was on fire all the way down and ends with a huge fireball on impact.#Tehran #PlaneCrashpic.twitter.com/w42ROioOJJ