Egyre több politikust támadnak meg Németországban

Egyre több helyi politikus és tisztségviselő ellen követnek el bűncselekményeket Németországban egy vasárnapi lapbeszámoló szerint.

Fotó: Bernd Wüstneck / picture alliance – Getty Images

A tartományi belügyminisztériumoktól származó előzetes adatok szerint több tartományban meredek emelkedést tapasztaltak tavaly – írta a Welt am Sonntag című német lap.

Leginkább az ország keleti részére, a volt NDK területére jellemző a helyi politikusok és tisztségviselők elleni támadások és egyéb bűncselekmények elszaporodása. Türingiában és Szászországban az egy évvel korábbihoz képest megduplázódott, 101-re, illetve 159-re emelkedett az esetek száma tavaly.

Az ország nyugati részén jelentős növekedést regisztráltak Baden-Württembergben, ahol a 2018-as 81-ről 104-re emelkedett az ilyen bűncselekmények száma 2019-ben, és Rajna-vidék-Pfalz tartományban is, ahol az egy évvel korábbi 25 után 44 esetet jegyeztek fel. Az egyik legnagyobb német tartományban, Bajorországban viszont csökkent az ügyek száma.

A helyi politikusok és tisztségviselők tekintélyének gyengüléséről, és a velük szembeni türelmetlenség és erőszak erősödéséről számolt be egy másik vasárnapi német lap, a Bild am Sonntag is. Példaként említették az észak-rajna-vesztfáliai Kamp-Lintfort polgármesterét, Christoph Landscheidtet, aki a Jobboldal (Die Rechte) nevű, a lap által neonáciként jellemzett helyi párttól érkező fenyegetések miatt fegyverviselési engedélyt akar szerezni.

Mindezzel kapcsolatban Wolfgang Schäuble, a szövetségi parlament (Bundestag) elnöke egy interjúban – amely ugyancsak a Bild am Sontagban jelent meg – kijelentette, hogy aki politikusnak áll, az tudja, hogy veszélynek teszi ki magát, és nem szükséges emiatt "hisztériát" kelteni.

"Tűzoltónak lenni Ausztráliában sokkal veszélyesebb, mint képviselőnek lenni Berlinben" – fogalmazott a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, hozzátéve, hogy nemcsak a politikusok, hanem valamennyi polgár megkövetelheti az államtól a védelmet és a biztonságot.

MTI