Megszólalt a skálás gyilkos egyik áldozatának idős édesanyja

Nemrég egy olyan férfit engedett el a bíróság, aki szabadulása után kivégezte saját gyerekeit.

Bene Lászlót a büntetés-végrehajtási bíró tegnap feltételesen szabadlábra bocsátotta, az ügyészség fellebbezése miatt azonban a skálás gyilkos még nem hagyhatta el a Csillag börtönt. A többszörös gyilkos – akit eredetileg életfogytiglanra ítéltek – bebörtönzésétől számítva legkorábban 20 év múlva szabadulhatott volna, feltételesen. A két évtized 2014 májusában telt le, ez idő alatt azonban az elkövető nem tanúsított megbánást, sőt, elmondása szerint élvezte, hogy társával „élet és halál urai voltak”.

2017-es kihallgatásán kijelentette, inkább a börtön falai között marad addig, amíg meg nem kapja azt a több millió forintnyi összeget, amit rossz fogvatartási körülmények miatt ítélnek neki.

A Szegedi Törvényszék tegnap kiadott közleményében az áll, Bene fogvatartása alatt a bv-intézet rendjét betartotta, magaviselete pedig kifogástalannak minősült. Időközben szakmát is szerzett, így szabadulása utáni munkavállalása biztosított, sőt, nemrégiben a megbánását is kifejezte. Azt is hozzátették, hogy a kártalanításáért kapott összeg fedezi majd a lakhatását, valamint abból az elkövető a sértett hozzátartozóinak önként kártérítést fizet.

Az összeget tavaly decemberben kapta meg, és időközben a szociálmunkás-tanfolyamot is sikeresen befejezte, így természetesen már örömmel kezdene új életet a társadalomban

– nyilatkozta a Borsnak a férfi védője, dr. Soltészné dr. Nagy Katalin.

Az elhunyt egyetemista fiú édesanyja a Bors munkatársaitól értesült az aktuális fejleményekről, amelyekkel kapcsolatban ezt nyilatkozta a lapnak:

Egy fillér sem kell a fiam gyilkosától. Ha esetleg átutalna az alapítványunknak, azonnal visszaküldeném az összeget. Lehet, hogy a pénzével most úgy érzi, övé a világ, de ez biztosan gyorsan elfogy, nem tud majd megélni. Engem a másik két gyermekem és az unokáim tartanak életben, a férjemet 2011-ben elvesztettem, infarktus vitte el. Az ő halála is Bene László lelkén szárad.

