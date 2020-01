Tüntetők miatt kellett távoznia Macronnak egy színházi előadásról

Párizsban december eleje óta tartanak tüntetéseket és sztrájkokat.

– írta internetes felületén a Le Figaro című napilap.

Az incidens a Bouffes du Nord teátrumnál történt.

Az újság azt írja – részben szemtanúk, újságírók és bloggerek által közzétett beszámolók és felvételek alapján –, hogy mintegy száz-kétszáz tüntető gyűlt össze a színháznál, tiltakozva a nyugdíjreform ellen. Többen megpróbáltak behatolni az épületbe, de a helyszínre érkező rohamrendőrök ezt megakadályozták, majd rendőrkordon alkottak, hogy Emmanuel Macron elhagyhassa az épületet.

Párizsban december eleje óta tartanak tüntetéseket és sztrájkokat a nyugdíjreform ellen, amelynek célja a jelenleg 42 féle ellátás egységesítése. Az új, pontrendszer alapú rendszerben megszűnnének a közszféra egyes nagyvállalatainak, illetve az egyes foglalkozási ágazatoknak az önálló nyugdíjpénztárai.

#Macron leaves the Bouffes du Nord theater. Police charge for the exit of the presidential procession under the whistles of demonstrators against the pension reform. #France #greve17janvier #Giletsjaunes #ReformeRetraites #Acte62

