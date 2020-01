Meghalt az MBA legenda, Kobe Bryant

Helikopter balesetben életét vesztette vasárnap Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai kosárlabdázó – jelentette az amerikai TMZ hírportál.

Fotó: John McCoy/Getty Images

A kaliforniai Calabasas közelében történt szerencsétlenségben több forrás szerint is összesen öten haltak meg, a gép összes utasa, a bulvárlap szerint Bryant felesége nem volt közöttük. A Los Angeles Lakers szupersztárja játékoskora óta sokat repült helikopterrel, meccsre is így járt a Staples Centerbe.

Az LA Times cikke szerint helyi idő szerint vasárnap délelőtt tíz tájban történt a baleset, ködös időben. A gép bozótos hegyoldalba csapódott, kigyulladt, majd bozóttüzet okozott, ami miatt a mentésre érkezők nehezen tudták megközelíteni a helyszínt.

A TMZ-nek több szem- és fültanú azt mondta, hogy a gép motorja a lezuhanás előtt szokatlan hangokat adott. A TMZ szerint Bryant a saját, Sikorsky S-76 típusú helikopterével utazott. Ami a festést kivéve így néz ki:

A TMZ által közölt fotók tanúsága szerint a gép egy lakott terülektől arrébb eső, kopár hegyoldalnak csapódhatott.

A hírt a TMZ után az ABC egy twitben erősítette meg:

#BreakingNews

This is not a joke-Kobe Bryant was killed in a helicopter crash in Calabasas

Our ABC7 Desk has confirmed

#abc7eyewitness