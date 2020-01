Így reagált Kobe Bryant halálhírére Barack Obama

Ahogy arról korábban beszámoltunk, helikopter-balesetben életét vesztette vasárnap Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai profi kosárlabdázó, a sportág legendás alakja.

Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai profi kosárlabdázó portréja a Los Angeles Lakers otthonának számító Staples Center kivetítőjén 2020. január 26-án éjjel. A 41 éves Bryant a nap folyamán helikopter-balesetben nyolcadmagával életét vesztette. A baleset a Los Angeles belvárosától mintegy 45 kilométernyire északnyugatra fekvő kaliforniai Calabasas felett történt. Okát és körülményeit az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) vizsgálja. Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent

írta Twitter-üzenetében Barack Obama Kobe Bryantre emlékezve.

A The New York Times című amerikai lap értesülései szerint a helikopteren volt Bryant 13 éves lánya is.

A volt amerikai elnök hozzátette:

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.