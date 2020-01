Kitört a migránspánik Székelyföldön két Srí Lanka-i pék miatt

Azt kezdték terjeszteni a székelyföldi Gyergyóditróban, hogy "migránsokat telepítettek" be a településre.



Fotó: Pixabay

A Maszol riportja szerint feszült a hangulat a Hargita megyei községben. A helyiek egy része a közösségi oldalakon szervezkedik, tiltakozni készül a szerdai tanácsülésen.

"Migránsmentes Ditrót akarunk. Nem fogjuk engedni, hogy elvegyék, ami a miénk"

– nyilatkozta a portálnak egy gyergyóditrói nő.

Pedig nem is menekültek érkeztek a településre, hanem két Srí Lanka-i pékmester.

Az érintett pékség tulajdonosa, Köllő Csaba a Maszolnak elmondta, szerinte személyes konfliktus és rosszindulat állhat a vádak mögött. Tíz napja állt munkába náluk két Srí Lanka-i pékmester, emiatt tört ki felzúdulás a ditróiak egy részének körében.

„Nem letelepedni jöttek ide, család nélkül érkeztek, képzettek és az első tapasztalataink szerint megbízhatóak. A helyi munkaerő segítségére lehetnek abban, hogy tartsuk a megfelelő minőséget. Hivatalosan vállaltak nálunk munkát minden iratuk rendben van”

– mondta el a két vendégmunkásról a tulajdonos.

Arra is emlékeztetett, hogy számos ditrói is más országban kereste és keresi a kenyerét. „Ha bennünket így fogadtak volna külföldön, most nagy bajban lennénk” – fogalmazott Köllő Csaba.