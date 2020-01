Belpolitikai háborúhoz hasonlította a Donald Trump amerikai elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Kenneth Starr, az elnök védelmét ellátó jogászcsapat tagja hétfőn, amikor a védelem érvelésével folytatódott a szenátusi tárgyalás.

Az ülés kezdetén a minden alkalommal szokásos közös imádság során a szenátorok megemlékeztek a vasárnap helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryant legendás kosarasról. Jay Sekulow, a Trump védelmét ellátó jogászcsapat egyik vezetője kifejtette: a védelem a tárgyaláson csakis írásban rögzített bizonyítékokkal, nyilvánosan elérhető információkkal, tényekkel foglalkozik, a bizonyítékokkal alá nem támasztott feltételezéseket, spekulációkat, szóbeszédeket nem veszi figyelembe. A jogász utalt a tavaly szeptemberben menesztett John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó megjelenésre váró könyve körül kirobbant vitára is. Bolton könyvének kézirata alapján a The New York Times című amerikai lap hétfői számában megszellőztette: Trump állítólag személyesen közölte Boltonnal, hogy mindaddig visszatartja az Ukrajnának megszavazott katonai segélyt, amíg Kijev nem segít a demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden egykori alelnök és annak fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiről információkat gyűjteni. Sekulow sejteni engedte, hogy a Bolton-könyvvel és a kiszivárgott információkkal a védelem nem kíván foglalkozni. Kenneth Starr leszögezte: "az impeachment-eljárás olyan, mint a háború. Maga a pokol", de hozzátette, ez szerencsére csak "a szavak és elvek háborúja". Starr úgy vélekedett, hogy Richard Nixon elnöksége óta a kongresszus politikai okokból nyúlt az impeachment eszközéhez. Azt állította, hogy az Egyesült Államok azóta "az impeachment korában" él.

Starr hangsúlyosan szólt arról is, hogy szerinte a képviselőház demokrata párti törvényhozói "megtagadták Donald Trumptól azokat az alapvető jogokat, amelyeket minden egyes megvádolt elnök, még Lincoln nagyszerű örökségét felszámolni szándékozó, rasszista Andrew Johnson számára is biztosítottak". Starr gyakran és hosszasan idézte fel az amerikai történelem, és az impeachment-eljárások történeteit, amiért több kritika is érte.

Pat Cipollone, a jogászcsoport másik vezetője és Mike Purpura, az egyik védő amellett érvelt, hogy sem Volodimir Zelenszkij elnöknek, sem magas rangú ukrán tisztségviselőknek nem volt tudomásuk arról, hogy Washington átmeneti időre elhalasztotta a katonai segély átutalását. Purpura azt is kifejtette, hogy a segély ügyének feszegetése, illetve annak erőltetése, hogy Trump a "valamit valamiért" elv alapján kérte volna az ukrán elnököt a Bidenékre vonatkozó információk gyűjtésére, "értelmetlen", mert végül a segélyt folyósították, Kijev nem indított vizsgálatokat Bidenék ügyében és Donald Trump is találkozott Zelenszkij elnökkel tavaly szeptemberben, az ENSZ-közgyűlés ülésszaka közben.

Jane Raskin, a jogászcsoport tagja arról beszélt, hogy Rudy Giuliani, az elnök személyes tanácsadója és ügyvédje ukrajnai szerepvállalásának részletezése "csak elvonja a figyelmet az ügy lényegéről".

A tárgyalás közben Marc Short, Mike Pence alelnök kabinetfőnöke közleményt adott ki, amelyben tudatta: "soha nem hallotta", hogy az alelnök bármikor is a Biden-család vagy a Burisma (ukrán gázcég) elleni vizsgálatok megindításához kötötte volna az Ukrajnának nyújtott segély folyósítását.

(MTI)