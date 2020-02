Máshogy is fertőz a koronavírus

A koronavírus terjedési módjának új típusát fedezték fel a kutatók.

A tudósok, akik a vírus terjedését vizsgálták, eddig elsődlegesen a légúti megbetegedésre koncentráltak, ezért fel sem figyeltek arra, hogy a koronavírus a cseppfertőzésen kívül máshogyan is terjedni tud. Egy most elkészült kínai tanulmányból kiderül, hogy

a betegség képes a betegek székletével is fertőzni, valójában eddig a fertőzés emésztőrendszeri tüneteivel nem is igazán foglalkoztak. A jellemzően tüdőgyulladást okozó betegségben szenvedőknél ugyanis hasmenés is kialakul, a vírus pedig fertőzőképes állapotban ebben is megtalálható.