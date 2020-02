A magyar miniszterelnök korábban azt mondta Salviniről, hogy: ő az én hősöm, sorstársam is.

A római felsőház szerdán határoz arról, megvonja-e Matteo Salvini volt belügyminiszter, a Liga és a jobbközép koalíció vezetőjének mentelmi jogát,

miután az ügyészség eljárást indított ellene a Gregoretti olasz katonai hajóval tavaly nyáron érkezett a menekültek feltartóztatása miatt.

A szenátusban reggel kilenc óra után veszi kezdetét a vita a szenátor mentelmi jogának megvonásáról, és a felsőház tagjai előreláthatóan a délutáni vagy esti órákban szavaznak erről.

A kormánytöbbség, vagyis az Öt Csillag Mozgalom (M5S), a Demokrata Párt (PD), az Élő Olaszország (IV) és a többi kisebb baloldali párt, korábbi bejelentéseik szerint készek Salvini mentelmi jogának felfüggesztésére.

A felsőház mentelmi bizottsága január 20-án szavazott erről: akkor a kormánypártok távol maradtak, és a Liga tagjai – Salvini kérésére – támogatták a politikus mentelmi jogának megvonását. Matteo Salvini azt hangoztatta, hogy

nem bánta meg belügyminiszterként hozott döntéseit, és kész bíróság elé állni az olaszországi határok védelmében.

Az utóbbi hetekben azonban Matteo Salvini stratégiát váltott ügyvédei tanácsára: a szenátus ülésén a Ligával szövetséges Hajrá Olaszország (FI) és az Olasz Testvérek (FdI) újabb szavazást szorgalmaz majd, a A Liga szenátorai pedig vagy tartózkodnak vagy kivonulnak az ülésteremből.

A felsőházban elsőként Erika Stefani, a Liga szenátora szólal fel, szót kér a párt másik politikusa, Giulia Bongiorno, aki egyben Salvini ügyvédje, és Matteo Salvini is beszédet akar mondani.

Elemzők szerint a szenátusi ülés kimenetele kiszámíthatatlan: ha a kormánytöbbség pártjai összefognak, Salvinit megfosztják mentelmi jogától. Az sem kizárt azonban, hogy a kormánypártok elkerülik, hogy bíróság elé állítva hőst csináljanak belőle, tovább növelve népszerűségét.

Matteo Salvini jelenleg Olaszország legnagyobb pártját, a Ligát vezeti, a felmérések szerint támogatottságban több mint tíz százalékkal megelőzi a PD-t, és több mint háromszor az M5S-et. Más vélemények szerint Matteo Salvini bíróság elé állítása éppen a Liga támogatottságának csökkenéséhez vezethet. Sajtókommentárok rámutattak, hogy az eddigi parlamenti gyakorlattal szemben Matteo Salvini mentelmi jogát nem elsőfokú ítélet után, vagy más súlyos vád miatt akarják felfüggeszteni, az ügyészség lényegében Salvini politikai döntései miatt indított eljárást. Emlékeztetnek arra, hogy Silvio Berlusconit, az FI elnökét a szenátus 2013-ban fosztotta meg mentelmi jogától, miután adócsalásért jogerősen elítélték.

A Gregoretti-ügyet a szicíliai Siracusa ügyészsége indította.

A hajóval érkezett 131 menekült tavaly nyáron csak öt nap után kapott engedélyt a partraszállásra, miután más EU-tagállamok vállalták átvételüket. Az ügyészség szerint Salvini korlátozta a hajón lévők személyi szabadságát, visszaélt hivatali hatalmával, megsértette a nemzetközi konvenciókat.

Matteo Salvini azt hangoztatta, hogy a bevándorlók feltartóztatását a korábbi M5S-Liga kormánnyal és a miniszterelnökkel Giuseppe Contéval közösen rendelték el. Mentelmi joga esetleges megvonásával Matteo Salvinit nem állítják azonnal bíróság elé, mivel erről a majd kijelölt bírónak kell döntenie. Az eljárást a rendkívül lassú olasz igazságügy is hátráltathatja. Ezzel egy időben a szicíliai ügyészség az Open Arms hajó miatt is eljárást kezdeményezett. A szenátus mentelmi bizottsága erről február 27-én hoz döntést. A Proactiva Open Arms spanyol nem kormányzati szervezet (NGO) hajója tavaly nyáron tizenkilenc napot töltött a nyílt tengeren, 164 emberrel a fedélzetén. Az Open Armsról többen vízbe ugorva igyekeztek partra úszni. Többek között Richard Gere amerikai színész intézett felhívást kikötésük engedélyezésére. Akkori belügyminiszterként Matteo Salvini nemet mondott a partraszállásukra a nem sokkal korábban bevezetett második migrációs-biztonsági törvénycsomag intézkedéseivel összhangban, amelyek tiltották az illegális bevándorlókat szállító hajók olasz vizekre lépését és kikötését. Azokban a napokban zajlott az olasz kormányválság: Giuseppe Conte miniszterelnök augusztus 20-án jelentette be, hogy benyújtja lemondását. Ugyanezen a napon a kikötési engedélyt végül Luigi Patronaggio agrigentói ügyész rendelte el a hajón levők állapotára hivatkozva.

Egy harmadik hajót, a szintén katonai Diciottit érintő korábbi ügyben tavaly februárban a mentelmi bizottság nem támogatta Matteo Salvini mentelmi jogának megvonását, és a szenátus márciusban szintén nemmel szavazott.

Címlapkép: Facebook/Orbán Viktor

(MTI)