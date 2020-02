Koronavírus: a szerda volt eddig a leggyilkosabb nap Kínában

242 ember halt bele a koronavírus-fertőzésbe szerdán a kínai Hupej tartományban, ezzel ez eddig a járvány eddigi leghalálosabb napja, írja a BBC-re hivatkozva a 24.hu.

A híroldal szerint jelentős emelkedés állt be a megbetegedések számában is, ugyanis 14 840 embernél diagnosztizálták egyetlen nap alatt a vírust.

Ezzel most már több mint 1350 halálos áldozata van a koronavírusnak és összességében több mint 60 ezer esetben erősítették meg a fertőzést.

Mindeközben a Kommunista Párt lecserélte Hupej tartomány miniszterét az állami sajtó szerint. Ez az első jelentős személyi változtatás a kínai belpolitikában a járvány kitörése óta.

Hupej tartományban most már a klinikailag diagnosztizált eseteket is hozzászámolják a megerősített fertőzésekhez. Ez azt jelenti, hogy már azokat a betegeket is regisztrálják, akiknél jelentkeznek a tünetek és a CT-vizsgálat elváltozást mutat a tüdőben, és már nem csak a nukleinsav teszteket veszik alapul.

