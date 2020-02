Egy gyanúsított drogot dobott át a szomszéd kertjébe: a kokaint a kutya megtette.

Rosszul sült el a nassolás egy Nipsey névre hallgató pitbull számára, az eb ugyanis habozás nélkül megevett egy zacskó crack kokaint, amit valaki bedobott a gazdája udvarára, közölte a detroiti rendőrség.

For 30 years, it's been illegal to own a pit bull in Denver. That looks like it's about to change https://t.co/qGnOfgt23k