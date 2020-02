Amerikai előválasztás: Nancy Pelosi a demokraták egységességének fontosságára figyelmeztet

A Demokrata Párt egységességének fontosságára figyelmeztetett Nancy Pelosi házelnök abban az interjúban, amelyet a müncheni biztonságpolitikai konferencián adott a CNN amerikai hírtelevíziónak.

A demokrata párti házelnök kifejtette: elképzelni sem tudja, hogy Donald Trump elnököt az idén novemberben újraválasszák. Hangsúlyozta, hogy bármelyik demokrata politikus, akit a pártja jelöltté választ, jobb elnök lenne Trumpnál.

Pelosi leszögezte, hogy a demokraták ezzel együtt sem tekinthetik lefutottnak a választást. Ám "mindenkinek tudnia kell", hogy a pártnak egységesnek kell lennie annak érdekében, hogy megakadályozza Trump második elnöki ciklusát.

A házelnök azt állította, a demokraták jövőképe jobb, mint a republikánusoké, ezért vereséget kell mérniük Donald Trumpra. Életerőtől duzzadó, többféle véleménynek helyet adó pártnak nevezte a Demokrata Pártot, és arról beszélt, hogy a választási eredményeket illetően bízik az amerikai nép bölcsességében.

Nancy Pelosi egyetlen demokrata elnökjelölt-aspiránst sem támogat nyilvánosan. Azt mondta: mindegyikük "nagyon értékesen járult hozzá" a politikai vitához, köztük azok is, akik időközben visszaléptek a versengéstől. Dicsérte elképzeléseiket, felkészültségüket, ítélőképességüket, "stratégiai gondolkodásukat". Leszögezte, hogy az iowai és a New Hampshire-i előválasztási eredmények ellenére számol Joe Bidennel, az Obama-kormányzat egykori alelnökével is.

Az interjúban Pelosi szólt a Trump ellen a demokrata törvényhozók által indított alkotmányos felelősségre vonási eljárásról (impeachment) is, amelyben az elnököt felmentette a republikánus többségű szenátus a demokraták által emelt két vádpont alól. Pelosi úgy vélekedett, hogy a felmentő döntéssel a republikánus szenátoroknak "nem volt bátorságuk hivatali esküjük tiszteletben tartásához", és Trump "soha nem fogja tisztázni magát" az Ukrajnával kapcsolatos eljárása ügyében.

(MTI)