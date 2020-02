Orbán hiába segített: bukhatja a karrierjét a politikus, pusztán azért, mert magyar származású

Pedig még Orbán is biztosította az ausztrál kormányt, hogy a politikus nem kettős állampolgár.

Megállapíthatja a bíróság, hogy Josh Frydenberg képviselő, aki 2018. augusztusa óta tölti be Scott Morrison kormányában a pénzügyminiszternek megfelelő posztot, valójában nem is lehetne az ausztrál parlament tagja, mert kettős állampolgár, méghozzá magyar felmenői révén, tudósít a Guardian. Korábban írtunk már arról, hogy Frydenberg (aki korábban energetikai és környezetvédelmi miniszter is volt) ellen azért nyújtott be panaszt egy, a választókörzetéhez tartozó állampolgár, mert származása révén magyar állampolgárságra is jogosult.

Az ausztrál alkotmány 44. cikkelye szerint márpedig nem tölthet be politikai tisztséget kettős állampolgársággal rendelkező személy.

Frydenberg édesanyja 1943-ban született Magyarországon, majd szüleivel együtt menekült Ausztráliába. Itt először magyarként vették nyilvántartásba, később viszont már hontalan került a neve mellé. Ellenben az ausztrál igazságügyi szakértők szerint mindenki, aki 1941 és 1945 között Magyarország területén született, az magyar állampolgárnak tekinthető.

Forrás: Index

Kép: Josh Frydenberg/Facebook/ABC