Amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó: nincs hírszerzési bizonyíték orosz beavatkozásra

Nincs hírszerzési bizonyíték a Donald Trump elnök újraválasztása érdekében végrehajtott esetleges orosz beavatkozásra" – jelentette ki Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a CBS televízió vasárnapi politikai vitaműsorában.

Én nem láttam semmiféle hírszerzési jelentést, amely alátámasztaná a sajtónak kiszivárogtatott híreket

- fogalmazott O'Brien. A nemzetbiztonsági tanácsadó hangsúlyozta, hogy e kiszivárogtatások a képviselőház hírszerzési bizottságától erednek. A bizottság elnöke a demokrata párti Adam Schiff képviselő, aki aktív szerepet játszott az amerikai elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) szorgalmazásában, majd lefolytatásában. Donald Trump elnök vasárnap a Twitteren meg is nevezte őt a kiszivárogtatások felelőseként. Az írta: "Valaki szóljon már a korrupt politikusnak, a Sunyi Adam Schiffnek, hogy álljon le a titkosított információk, vagy ami még rosszabb, a kitalált információk kiszivárogtatásával a hamis hírek médiájának". A The New York Times című liberális napilap péntekre virradóra közölt információkat arról, hogy az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) egyik munkatársa február 13-án az amerikai választásokba történő orosz beavatkozásról tájékoztatta a képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti és republikánus tagjait. A lap szerint Shelby Pierson arról is beszélt, hogy Moszkva Donald Trump újraválasztását támogatná. A tájékoztatón a republikánus törvényhozók azzal érveltek, hogy Donald Trump keményen lépett fel Oroszország ellen, és ezzel erősítette az európai biztonságot is. A CBS televízió vasárnapi értesülései szerint szombaton republikánus törvényhozók sürgették az orosz beavatkozásról tájékoztató hírszerzési szakembert, hogy terjessze elő a bizonyítékokat állításairól. Szombatra virradóra a The Washington Post írt arról, hogy Donald Trump elnököt és Bernie Sanders vermonti szenátort, a demokrata párt egyik elnökjelölt-aspiránsát is tájékoztatták a várható orosz beavatkozásról. A lap szerint Moszkva Trump újraválasztását és Sanders elnökjelöltségét egyaránt támogatná. A Fox televízió információi szerint John Durham különleges ügyész – akit William Barr igazságügyi miniszter kért fel – vizsgálja a 2016-os amerikai választási kampányba történt orosz beavatkozásokkal kapcsolatos információkat, akárcsak John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) akkori igazgatójának szerepét és munkáját is. Devin Nunes kaliforniai republikánus képviselő az egyik televíziós interjújában "érdekes információkat" ígért ezzel kapcsolatban. Donald Trump vasárnap délután – indiai látogatására indulva – a Fehér Ház kertjében újságíróknak azt mondta: vizsgálatot kell indítani a hírszerzési információk kiszivárogtatása ügyében. Megismételte a korábban a Twitteren írt bejegyzését, miszerint Adam Schiff a felelős a megjelent hírekért. Kitért arra az információra is, miszerint Moszkva a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie Sanders vermonti szenátor kampányát támogatná annak érdekében, hogy a szenátor legyen az elnökjelölt. "Olvastam, hogy Oroszország Bernie Sanderst támogatná. Erről nekem egyáltalán senki sem beszélt. Semmiféle tájékoztatást nem kaptam erről" – fogalmazott. Kifejtette, hogy szerinte azért terjesztették el ezt az információt, hogy ártsanak Bernie Sandersnek.

A CNN hírtelevízió vasárnap este meg nem nevezett hírszerzési forrásokra hivatkozva azt közölte: az esetleges orosz beavatkozásról tájékoztató Shelby Pierson helyzetértékelése "félrevezető" volt. Az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) irodája, ahol Pierson dolgozik, nem kívánta kommentálni az információkat.

(MTI)