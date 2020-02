Koronavírus: Folyamatosan emelkedik a halottak száma Olaszországban

Kaotikus a helyzet az olaszoknál, egyre több halott, egyre drasztikusabb intézkedések.

Olaszország északi területein ugrásszerűen megnőttek a koronavírussal fertőzöttek száma, ezért a kínai Vuhanhoz hasonlóan teljes karantén alá vontak egy 50 ezer ember által lakott területet. Eddig 3 halottról számolt be a sajtó, azonban hétfő délelőtt regisztrálásra került a 4. áldozat is.

A negyedik halálesetről a The Local olasz lap számolt be, mely szerint egy 84 éves idős férfi Olaszország Lombardia tartományának északnyugati részén Bergamo városában vesztette életét, ezzel három főre emelve a Lombardiai régióban regisztrált halálesetek számát. A vírus továbbra is az idősek és az újszülöttek számára a legveszélyesebb, az olaszországi áldozatok 70-80 év közöttiek voltak.

Az olasz sajtó információ szerint a fertőzöttek száma már meghaladja a 150 főt, továbbá az is kiderült, hogy a négy áldozat közül ketten, egy 77 éves idős hölgy és egy 78 éves úr rákkal is küzdöttek, mely felerősítette a vírus tüneteit. A fertőzések többsége az ország északi régiójából származik, ahol jelenleg 11 kisebb város van vesztegzár alá helyezve.

