Bordán Lili már elvált, itthon is élt egy kicsit, most viszont új párjával Brooklyban várják a kicsit.

Babát vár az Egyesült Államokban élő 37 éves magyar színésznő Bordán Lili. A színésznő édesanyja, Bordán Irén 20 éven át Manhattanben élt, Lili is itt nőtt fel. Itt találták meg az első filmes szerepek is, a Vészhelyzetben is játszott.

Lili korábban elvált, itthon is élt egy kicsit, majd mostani, amerikai párjával Brooklynban telepedett le. „Kisbabát várok. Ez áldás és akadály is részben, de nekem mindegy, mert ez akkora öröm, és olyan régóta szerettem volna, hogy ez a legfontosabb feladatom most” – nyilatkozta Lili.

