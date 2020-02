Ausztriában is megjelent a koronavírus, két fertőzött beteget regisztráltak Tirolban. Mindkét beteg 24 éves, Innsbruckban él és mindketten jártak nemrég Lombardiában, az olaszországi koronavírus-gócpontban, ahol azóta karantént rendeltek el. Mindeközben Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök is bejelentette kedden, hogy regisztrálták az első koronavírusos megbetegedést az országban. A svájci egészségügyi hatóságok is közölték, hogy az országban is találtak az új típusú koronavírussal fertőzött személyt. Az Olaszországgal határos Ticino kantonban van az érintett.

A Reuters értesülései szerint Tirol tartományban két embernek is pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezzel a fertőzés Ausztriában is megjelent. Mindkét beteg 24 éves, Lombardiából származó olasz állampolgár, akik Innsbruckban élnek. Egyikük sincs súlyos állapotban, jelenleg az innsbrucki klinikán lázzal kezelik őket. A pár az olaszországi Bergamo környékéről származik, és pénteken autóval érkeztek Innsbruckba. A hatóságok most azokkal próbálják felvenni a kapcsolatot, akik érintkezhettek a betegekkel – írja a 24.hu.

Ezen felül Linzben is felbukkant egy koronavírus-gyanús eset, miután egy 55 éves férfi az olaszországi útja után a vírusra jellemző tüneteket észlelt magán. Ezzel kapcsolatban kedd délutánra ígértek tájékoztatást.

Közben a svájci egészségügyi hatóságok bejelentették kedden, hogy az országban is találtak az új típusú koronavírussal fertőzött személyt – írja az Index.

Az RTS televízió szerint az Olaszországgal határos Ticino kantonban van az érintett.

Horvátországban is megjelent a vírus

Horvátországban megjelent az új típusú koronavírus – közölte a kormány.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő kedden, a koronavírussal foglalkozó válságstáb zágrábi ülését követően bejelentette, hogy az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban tartózkodott.

Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a férfit jelenleg egy zágrábi kórház fertőzőosztályán tartják karanténban, az állapota kielégítő. Leszögezte továbbá, hogy nincs szükség pánikra, és minden eshetőségre felkészültek. Szavai szerint ebben a szakaszban nem várhatók nagyobb bonyodalmak, sem nagyszámú megbetegedések.

Az egészségügyi rendszer felkészült, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az állampolgárok biztonságban legyenek. "Jelenleg arra összpontosítunk, hogy felkutassuk azokat, akik kapcsolatban álltak a fiatalemberrel, és megfelelően kezeljük őket" – mondta a tárcavezető.

Horvátország hétfőn fokozott készenléti állapot vezetett be a koronavírus-járvány elkerülésére az olaszországi fertőzések miatt. A határokon fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi Lombardia, Veneto, Emilia Romagna és Piemont tartományokból térnek haza. Azokat, akiken valamilyen tünetek mutatkoznak, azonnal kórházba szállítják, hogy lefolytassák a szükséges vizsgálatokat. Azonnali karantént rendelnek el továbbá azok számára, akik magas fertőzési kockázatnak voltak kitéve, mint például a Japánban tartózkodó brit-amerikai üdülőhajó, a Diamond Princess horvát utasai. A hatóságok vizsgálják továbbá annak lehetőségét is, hogy a zágrábi kórház fertőzőosztályán kívül – az ország más területein – hol tudnának elkülönítési központokat létrehozni.

A vírusos megbetegedés világszerte már több mint harminc országban jelent meg. Kínában, a gócpontban már 2600-an haltak bele. A megerősített betegek száma világszerte 80 ezer fölé emelkedett. Európában Olaszországot sújtja leginkább a kór, ott mintegy 280 fertőzést jelentettek be.

Forrás: Index, 24.hu, MTI