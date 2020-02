Egyáltalán nem elkerülhetetlen, hogy az új koronavírus-járvány széles körben elterjedjen az Egyesült Államokban, ezért nincs ok pánikra – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerda este a Fehér Házban tartott sajtóértekezletén.

Az elnök elismerte ugyan annak lehetőségét, hogy a vírus akár jelentős mértékben is elterjedhet az országban, de hozzáfűzte rögtön, hogy "semmi sem elkerülhetetlen". Mint fogalmazott: "a társadalom minden rétegének fel kell készülnie rá". Trump bejelentette, hogy Mike Pence alelnököt bízta meg a járvány visszaszorításával kapcsolatos intézkedések összehangolásával. Hangsúlyozta, hogy az alelnök korábban, Indiana állam kormányzójaként komoly tapasztalatokra tett szert a hasonló helyzetek kezelésében. A bejelentésnél jelen lévő Pence felidézte a 2014-es esztendőt, amikor Indianában a koronavírus egy másik fajtája, a MERS (közel-keleti légúti koronavírus) által előidézett járvánnyal kellett megküzdeni. Beszédében Trump azzal vádolta meg Nancy Pelosit, a képviselőház demokrata párti elnökét, hogy politikai haszonszerzés céljából "megpróbál pánikot kelteni" a kór miatt. Pelosi ugyanis korábbi közleményében "közegészségügyi válságnak" nevezve a helyzetet, bírálta és "nem elégségesnek" minősítette a Fehér Ház ezzel kapcsolatos intézkedéseit, köztük azt is, hogy a kormányzat 2,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a vírus elleni küzdelemre. "Nem ért hozzá, egyszerűen csak politikai tőkét akar kovácsolni, pedig ezt az ügyet nem lenne szabad átpolitizálni" – hangoztatta Trump a házelnökről. Az elnök bizakodónak mondta magát azt illetően, hogy a kormányzat képes kordában tartani a koronavírust. "Nagyon is készen állunk, hogy megtegyünk bármilyen szükséges lépést" – fogalmazott. Majd hozzáfűzte: a kutatók "nagy lendülettel fejlesztik" a vírus elleni oltóanyagot, és ez szerinte "nagyon gyorsan" el is készül majd. A betegséggel szembeni küzdelem példájaként idézte a Baltimore-ban lévő Johns Hopkins Egyetem kórházát, amely az Egyesült Államok egyik legfelkészültebb intézménye a vírusfertőzéses betegségek kezelésére.

A Trump sajtótájékoztatója előtti órákban jelentették be az egészségügyi hatóságok, hogy Kaliforniában újabb megbetegedést diagnosztizáltak. A páciens egyáltalán nem járt külföldön. Vele 15 főre emelkedett a betegséggel kezeltek száma. Az Egyesült Államokban jelenleg több mint ötven beteget tartanak karanténban, ellenőrizendő, hogy megfertőződtek-e a vírussal. Sokan közülük a Diamond Princess nevű üdülőhajón betegedtek meg, és az amerikai kormányzat charterjárattal szállította haza őket.

(MTI)