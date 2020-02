Németországban összeült a válságstáb az újabb koronavírus-fertőzések miatt

Tovább emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, és a járvány terjedése miatt csütörtökön válságstábot alakított a szövetségi kormány.



Fotó: Pixabay

Németországban kedd este gyorsult fel a járvány terjedése, szerda estéig – 24 óra – alatt 7 új fertőzést regisztráltak, csütörtök délutánig pedig további 3 embernél mutatták ki a kórokozót.

Az esetek az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Heinsberg járásra koncentrálódnak, ahol elsőként egy házaspárnál állapították meg a fertőzést. Egyelőre nem tudni, hogy miként jutott szervezetükbe a vírus. Az viszont biztos, hogy

a lappangási idő alatt – az előző két héten – igen élénk társasági életet éltek, részt vettek például egy farsangi ünnepségen, nagyjából 300 ember társaságában.

A házaspárral kapcsolatba került emberek közül eddig négyről derült ki, hogy megfertőződött. Három fertőzöttet Észak-Rajna-Vesztfáliában helyeztek el, a negyediket, egy katonát a Rajna-vidék-Pfalz tartományi Koblenzben, a német véderő (Bundeswehr) központi kórházában.

A hatóságok igyekeznek megtalálni mindenkit, akikkel a házaspár érintkezhetett a lappangási idő alatt. Arra kötelezik őket, hogy két hétre zárkózzanak be otthonukba, ne engedjenek be senkit és adjanak folyamatos tájékoztatást egészségi állapotukról. Csütörtökön már több százan voltak ilyen otthoni karanténban. Ellátásukról rokonok, barátok gondoskodnak, a bevásárolt élelmiszereket és háztartási szereket csak a lakások, házak bejáratáig vihetik el.

Az észak-rajna-vesztfáliai fertőzéssel összefüggő hat eset mellett további négy fertőzést állapítottak meg, valamennyit Baden-Württemberg tartományban.

A szövetségi kormány csütörtökön válságstábot alakított, az intézkedésről Jens Spahn egészségügyi miniszter és Horst Seehofer belügyminiszter számolt be Berlinben nemzetközi sajtótájékoztatón. Kiemelték, hogy a koronavírus körüli járványügyi helyzet az utóbbi két nap alatt jelentősen súlyosbodott, ezért az egész országban áttekintik, és szükség esetén frissítik a világjárvány – pandémia – esetére készített terveket.

Horst Seehofer aláhúzta, azzal kell számolni, hogy

Európában és Németországban is tovább emelkedik a fertőzések száma. Az első a lakosság biztonsága, ez minden másnál, még a gazdasági érdekeknél is fontosabb

- hangsúlyozta.

A belügyminiszter elmondta, hogy valamennyi újonnan érkező menedékkérőnél automatikusan elvégzik a koronavírus jelenlétét vizsgáló tesztet.

Bevezetik azt is, hogy hogy a Kínából érkező repülőgpek mellett az a Dél-Koreából, Japánból, Iránból és Olaszországból érkező járatok utasainak is kötelező kitölteniük egy úgynevezett kiszállókártyát, amelyen a többi között meg kell adniuk, hogy hol lesznek elérhetőek a következő két héten. Tervezik, hogy ezt a megoldást a Németországba érkező nemzetközi buszok és vonatok utasaira is kiterjesztik.

A következő napokban megvizsgálják, az eddigiek mellett milyen új óvintézkedéseket kell bevezetni a nagy nemzetközi rendezvényeken. Ilyen például a berlini Nemzetközi Turisztikai Börze (ITB), a világ legnagyobb idegenforgalmi szakmai vására, amely március 4-én kezdődik. Arról már határoztak, hogy nem léphet be a rendezvényre senki, aki a megelőző két héten megfordult a járvány gócpontjaiként számon tartott területek bármelyikén.

Jens Spahn a többi között hangsúlyozta, hogy több ezer férőhely áll rendelkezésre a kórházak intenzív osztályain az esetleges fertőzöttek elhelyezésére, és bármikor tudják bővíteni a kapacitást.

Ugyancsak csütörtökön Berlinben a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler elmondta, hogy az eddigi adatok alapján az új koronavírus veszélyesebb az influenzánál. A halálozási ráta 1-2 százalékos, ami a tízszerese az influenzát jellemző 0,1-0,2 százaléknál, és a fertőzöttek mintegy 15 százalékánál súlyos tüdőbetegség keletkezik, ami szintén kimagasló arány.

Kiemelte: a legfontosabb a járvány feltartóztatása, hogy a szakemberek időt nyerjenek a hatékony gyógymódok és a vírus elleni oltás kifejlesztéséhez. Mint mondta, nem valószínű, hogy még az idén sikerül kifejleszteni az új koronavírus elleni oltást.

A kórokozó decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 80 ezret, a halálos áldozatok száma megközelíti a 2800-at. A járvány több mint 30 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.

(MTI)