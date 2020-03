Megkezdődött a parlamenti választás Izraelben, 11 hónapon belül már a harmadik

Hétfőn reggel megkezdődött Izraelben az ország huszonharmadik kneszetének, vagyis parlamentjének megválasztása.

Kevesebb mint tizenegy hónapon belül már harmadszor dönthetnek a választási cédulákon feltüntetett huszonkilenc párt valamelyikének kneszetbe juttatásáról a szavazati joggal rendelkező izraeliek, ezúttal 6 453 255 választópolgár.

A szavazók 10 631 választóurnánál adhatják le voksaikat, ezekből 3993 kerekesszékkel is megközelíthető. A börtönök ezen joguktól meg nem fosztott rabjai is szavazhatnak ötvenöt, a fegyintézetekben kialakított választóhelyiségben, és 189 kórházban vagy idősek otthonában is voksolhatnak a betegek és az idősek.

Az idei szavazás sajátossága a tizenhat különleges, sátrakban létrehozott, és délelőtt tíztől délután ötig felkereshető olyan választóhelyiség, ahol a koronavírus miatt kéthetes házi karanténban élő 5630 választó helyezheti el szavazatát rendkívüli óvintézkedések mellett.

Tizennyolcezer rendőr felügyeli a reggel héttől este tízig nyitva tartó, általában iskolákban, közösségi termekben létrehozott választási helyiségeket, azonban a kevesebb mint 350 ember számára kihelyezett kisebb urnáknál csak reggel nyolctól este nyolcig adhatók le a szavazatok.

Ezen a napon az izraeli polgárok díjmentesen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, hogy mindenki eljuthasson a számára kijelölt választóhelyiséghez.

Az első exit pollokat a helyi törvények szerint csak este tízkor hozhatják nyilvánosságra a médiában, és egész nap tilos közzétenni friss közvélemény-kutatási eredményeket.

Az eredményeket a hétfőről keddre virradó éjszaka során folyamatosan frissítik majd a központi választási bizottság honlapján, ahogy az urnák tartalmát megszámoló helyi választási bizottságok megküldik azokat a kneszet épületében működő központnak.

A végleges eredményeket várhatóan szerda este jelentik be, miután összeszámolták a külképviseleteken, valamint a terepen és laktanyákban szavazó katonák dupla borítékjait is. Ezért szoros verseny esetén megtörténhet, hogy csak ekkor lehet győztest hirdetni.

Tizenegy hónapon belül már harmadszor járulnak az urnákhoz az izraeliek, mert a képviselőház tagjainak a tavaly április kilencedikén megrendezett első, majd a szeptember tizenhetedikén megtartott második választás után sem sikerült kormányt alakítaniuk. Az országban politikai patthelyzet alakult ki, amelyben a két legnagyobb párt, a jobboldali, kormányzó Likud és a centrista, ellenzéki Kék-fehér sem tudott többségi koalíciót kovácsolni a bejutott pártokból, viszont meg tudták akadályozni a másikat is ugyanebben.

