Amerikai választások: sorban hullanak el a jelöltek, akik megküzdhetnének Trumppal – már csak ők maradtak

Nemrég több jelölt is bejelentette, hogy felhagy a kampányával.

Elizabeth Warren massachusettsi szenátor is visszalép az elnökjelöltségért folyó harcból – jelentette több amerikai médium, elsőként a The New York Times című lap. A politikus várhatóan csütörtökön be is jelenti döntését.

Warren a Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó kampányban sokáig az élen álló, népszerű politikus volt, bár elemzők szerint túlságosan is a politikai baloldal szélére sodorta volna a pártot a többi között az elit- és vállalkozásellenes politikájával.

Döntését vélhetően a szuperkedden elért rossz választási eredményei befolyásolták.

Warren előtt Michael Bloomberg New York-i milliárdos szerdán bejelentette, hogy befejezi a demokraták elnökjelöltségéért folytatott küzdelmét.

A keddi előválasztásokon, amikor 14 tagállamban és az Egyesült Államok egyik tengerentúli területén járultak urnákhoz az amerikaiak, Bloombergnek csak a tengerentúli területen, Amerikai Szamoán sikerült győzelmet aratnia. Joe Biden ezzel szemben kilenc tagállamban szerezte meg a választók többségének – egyes államokban az elsöprő többségének – a bizalmát, míg Bernie Sanders, a magát demokratikus szocialistának mondó vermonti szenátor négy államban, köztük a párt nyári elnökjelölt-állító országos konvenciójára a legtöbb delegátust küldő Kaliforniában aratott győzelmet.

Így a demokratáknál már csak hárman vannak versenyben: Joe Biden, Obama egykori alelnöke, Bernie Sanders vermonti szenátor, illetve Tulsi Gabbard hawaii-i kongresszusi képviselő.

Forrás: MTI

Kép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo